Klaus Iohannis despre tragedia de la Constanța: “Sunt îngrozit! Statul a eşuat în misiunea sa fundamentală de a-şi proteja cetăţenii” Președintele Klaus Iohannis a transmis condoleanțe familiilor care au avut de suferit in urma incendiului produs la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța și spune ca este ingrozit de sistemul de sanatate din țara noastra. “Sunt ingrozit de tragedia care a avut loc in aceasta dimineața la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța. Este o […] The post Klaus Iohannis despre tragedia de la Constanța: “Sunt ingrozit! Statul a esuat in misiunea sa fundamentala de a-si proteja cetatenii” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit, vineri, la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța, la secția de terapie intensiva. A fost activat planul roșu de intervenție. Noua din cei zece pacienți care erau in secția ATI Covid au decedat. Ceilalți pacienți au fost scoși pe geam, intr-o operațiune dramatica de salvare…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, condoleanțe familiilor pacienților decedați in incendiul de la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța, in care și-au pierdut viața noua persoane internate in secția de Terapie Intensiva. Președintele spune ca „este o zi neagra” și ca „statul roman…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, condoleanțe familiilor pacienților decedați in incendiul de la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța, in care și-au pierdut viața noua persoane internate in secția de Terapie Intensiva. Președintele spune ca „este o zi neagra” și ca „statul roman…

- Președintele Klaus Iohannis se declara „ingrozit” de tragedia de la Constanța, unde a avut loc un incendiu la Spitalul de Boli Infecțioase, și susține ca „statul roman a eșuat in misiunea sa fundamentala de a-și proteja cetațenii”, iar azi "este o zi neagra, de

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, o prima reacție la incendiul devastator care s-a produs la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța. "Sunt ingrozit de tragedia care a avut loc in aceasta dimineața...

- Președintele Klaus Iohannis a avut o prima reacție de la tragedia de la ATI Constanța, unde pana acum au murit noua oameni. "Sunt ingrozit de tragedia care a avut loc in aceasta dimineața la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța. Este o noua drama teribila care confirma infrastructura…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, condoleanțe familiilor pacienților decedați in incendiul de la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța, in care și-au pierdut viața noua persoane internate in secția de Terapie Intensiva. Președintele spune ca „este o zi neagra” și ca „statul roman…

- UPDATE Opt persoane ar fi murit in incendiul violent de la secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța, suțin surse din randul forțelor de intervenției citate de Digi24. Patru persoane și-ar fi pierdut viața in incendiul violent de la secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța. …