Klaus Iohannis, despre summitul NATO: Voi sublinia importanţa regiunii Mării Negre. Îi voi reitera invitaţia lui Donald Trump "In ce priveste comandamentul de corp de armata initiativa a fost acceptata. Procesul continua. Procesul de reflectie asta urmareste sa gasim impreuna cea mai buna strategie pe termen mediu si lung pentru NATO. Intalnirea cu Donal Trump este un semnal de apreciere pentru cei care aloca 2% din PIB pentru Aparare. Suntem un grup relativ mic care aloca efectiv 2% pentru Aparare. Cu siguranta voi reitera invitatia pentru Trump de a vizita Romania", a declarat Klaus Iohannis. 15:15

