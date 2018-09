Klaus Iohannis, despre Summit-ul celor Trei Mari: "A fost unul excelent in ciuda dificultatilor de politica interna"

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, presedinta Croatiei, Kolinda Grabar-Kitarovic, secretarul pentru Energie al Statelor Unite, Rick Perry, si prim-ministrul Poloniei, Mateusz Morawiecki, au facut marti declaratii comune in finalul celui de-al treilea summit al Initiativei celor 3 Mari de la Bucuresti,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, intr-o conferinta de presa la Palatul Cotroceni, ca Summitul Initiativei celor Trei Mari a fost „excelent, in ciuda dificultatilor noastre de politica interna”.

- Initiativa celor Trei Mari poate intari dezvoltarea economica per total si consolidarea Uniunii Europene, a declarat, astazi-dimineata, presedintele Klaus Iohannis, in cadrul lucrarilor Summit-ului Initiativei celor 3 Mari, aflat in a doua zi de desfasurare. Potrivit presedintelui Romaniei, interconectivitatea…

