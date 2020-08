Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis sare în apararea liberalilor și susține, întrebat despre racolarile facute de PNL din PSD, ca presa acuza PNL de traseism, dar "patentul la traseism este la PSD, care în 2014 a legiferat prin OUG traseismul".Iohannis a fost întrebat, miercuri, în…

- “Noul PSD Timis” acuza dur politica de racolari de primari social-democrati facuta de PNL Timis. PSD-istii ii arata cu degetul ca drept principali racolatori pe Alin Popoviciu si Alin Nica, sub binecuvantarea lui Nicolae Robu. Social-democratii afirma ca s-au vindecat de naravurile trecutului si nu…

- Urmeaza momente decisive pentru Ludovic Orban și oamenii lui din Guvern. Scandalurile mediatice din ultimele luni, aparute in jurul Guvernului PNL condus de președintele Partidului, au adus o scadere drastica a increderii populației in liberali. Klaus Iohannis, conștient de aceste lucruri, pregatește…