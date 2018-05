Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane au protestat, sambata seara, in Piața Victoriei din București și in mai multe orașe. Oamenii au acuzat coalitia PSD-ALDE ca nu si-a respectat promisiunile facute in campania electorala si indeparteaza Romania de standardele europene si democratice.

- Mii de persoane au protestat, sambata seara, in Piața Victoriei din București și in mai multe orașe. Oamenii au acuzat coalitia PSD-ALDE ca nu si-a respectat promisiunile facute in campania electorala si indeparteaza Romania de standardele europene si democratice.

- Presedintele Klaus Iohannis le transmite oamenilor care protesteaza sambata seara in Bucuresti si in alte orase ca ”eimportanta atitudinea civica pentru a-i readuce pe acesti guvernanti cu picioarele pe pamant”.”Am senzatia de multe ori ca ne afundam intr-o gaura de antieuropenism, de diletantism,…

- Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis, sambata, de la Blaj, oamenilor care protesteaza in Bucuresti si in alte orase ca este importanta atitudinea civica pentru a-i readuce pe guvernanti cu picioarele pe pamant.

- Filosoful Mihai Șora se numara printre protestatarii care s-au adunat in fața Guvernului, in aceasta seara . “Vom lupta pana cand vom birui”, este mesajul transmis de filosoful in varsta de 101 de ani. Filosoful Mihai Șora a anunțat inca dinainte de inceperea protestului ca va fi prezent la manifestația…

- "Am senzatia de multe ori ca ne afundam intr-o gaura de antieuropenism, de diletantism, de populism, din care o sa iesim din ce in ce mai greu", a mai afirmat presedintele. Numarul persoanelor care protesteaza la aceasta ora in Piata Victoriei depaseste o mie. Oamenii cer demisia Guvernului…

- Presedintele Klaus Iohannis a precizat ca este importanta atitudinea civica a romanilor pentru a-i "readuce pe guvernanti cu picioarele pe pamant", adaugand ca are de multe ori impresia ca Romania se afunda intr-o gaura de populism si diletantism. "Banuiesc ca oamenii sunt in strada fiindca…

- Presedintele Klaus Iohannis a precizat ca este importanta atitudinea civica a romanilor pentru a-i "readuce pe guvernanti cu picioarele pe pamant", adaugand ca are de multe ori impresia ca Romania se afunda intr-o gaura de populism si diletantism. "Banuiesc ca oamenii sunt in strada fiindca…