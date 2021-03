Președintele Klaus Iohannis condamna public „incercarea de a captura politic protestele”, pentru a le transforma in „vectori de propagare a urii, xenofobiei și antisemitismului”. Șeful statului mai spune ca ii ințelege pe romanii care sunt nemulțumiți dupa un an de pandemie, insa spune ca „aceste masuri sunt singurele care ne pot ajuta sa reducem raspandirea coronavirusului”. Declarația completa a președintelui Klaus Iohannis: „Romania este o democrație funcționala și matura, in care libera exprimare a opiniilor este garantata. Libertatea de gandire nu poate fi ingradita, toți avem dreptul la…