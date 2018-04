Stiri pe aceeasi tema

- Florin Iordache a negat joi ca vreo modificare adusa Codurilor Penale l-ar viza direct pe liderul PSD, Liviu Dragnea, sustinand ca aceste pachete de legi sunt facute pentru intreaga societate. In plus, el a sustinut ca articolul privind neglijenta in serviciu a fost abrogat deoarece se amesteca cu abuzul…

- Comisia speciala pentru legile justitiei a decis, joi, amanarea discutiilor privind modificarea codurilor penale pentru 2 mai, ora 12.00. "Sa stabilim ce asociatii sesizam, sa dam termen de doua saptamani ca toti cei care vor sa vina la dezbateri sa faca propuneri. Termenul sa fie 2 mai. Pornind de…

- Birourile Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului au dat unda verde pentru inființarea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului privind analizarea și actualizarea cadrului normativ cu incidența in domeniul securitații naționale. Aceasta Comisie a fost anunțata de Liviu…

- Legile justiției, modificate parțial pentru a corespunde cerințelor CCR Florin Iordache, presedintele Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei foto: arhiva Comisia parlamentara speciala pentru legile justitiei a votat, astazi, o parte dintre modificarile cerute de Curtea Constitutionala…

- Comisia speciala privind justitia se reuneste, luni, la ora 10:00, pentru a pune in acord legile justitiei cu Deciziile CCR, dupa ce mai multe articole din corpul legilor au fost declarate necostitutionale. Conform ordinii de zi a Comisiei speciale, alesii vor avea "dezbateri privind transpunerea…

- Fostul ministru al Justitiei Robert Cazanciuc a declarat, joi, la finalul întâlnirii pe care a avut-o cu Liviu Dragnea si cu presedintele Comisiei speciale, Florin Iordache, ca este important ca legile justitiei sa fie adoptate fara graba si

- Senatorul PSD Claudiu Manda, seful Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, a declarat miercuri ca fostul sef al SRI, George Maior, a spus la comisie ca nu s-a implicat niciodata in constituirea vreunui guvern. "L-am intrebat pe domnul Maior daca s-a implicat vreodata in constituirea…

- Asociatia profesionala Forumul Judecatorilor din Romania i-a trimis presedintelui o scrisoare prin care solicita sa initieze demersuri prin care sa obtina un punct de vedere din partea Comisiei de la Venetia, cu privire la modificarile aduse Legii 303/2004 - privind statutul judecatorilor si procurorilor,…