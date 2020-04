Stiri pe aceeasi tema

- "Suntem inca la faza raspandirii virusului in comunitate, pentru ca desi numarul de imbolnaviri zilnice este in ultima perioada la un nivel care in mod clar arata justetea masurilor pe care le-am luat, exista in continuare riscul de raspandire. Doar prin intermediul mentinerii starii de urgenta…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat marți prelungirea starii de urgența pentru alte 30 de zile. Decretul semnat de președinte urmeaza sa fie publicat in Monitorul Oficial. Starea de urgența este prelungita pana pe 14 mai. In termen de 5 zile Parlamentul trebuie sa voteze prelungirea starii de urgența.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat saptamana trecuta, dupa intalnirea cu premierul si cu mai multi ministri, ca va fi necesara prelungirea starii de urgenta cu inca o luna, iar decretul va fi emis la inceputul acestei saptamani. " Sunt lucruri care se misca, insa, tragand linie, am ajuns la concluzia…

- Presedintele Klaus Iohannis este așteptat sa emita marți decretul de prelungire a starii de urgenta cu inca 30 de zile. Șeful statului are programata o declarație de presa la ora 14:00 in care va anunța noile masuri. Pe 6 aprilie, Iohannis a anuntat ca „va fi nevoie de prelungirea starii de urgenta”.…

- "Ințeleg ca Ponta și ticaloșii din PSD/ALDE (cei care au colectivul pe constiinta și dezastrul din spitale) amenința și pun condiții pentru extinderea starii de urgenta. In timp ce lauda China. Asta in situația in care am reușit cat de cat sa ținem lucrurile sub control și - daca continuam așa -…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat prelungirea Starii de Urgența, instituite prin decret in urma cu o luna, care altfel expira marți. Este de așteptat ca președintele sa emita luni un nou decret valabil pana in data de 16 mai. Probabil vor fi emise și noi masuri restrictive. Klaus Iohannis a declarat…

- Starea de Urgența s-a prelungit dupa ședința in care au fost evaluate masurile impuse de autoritați pentru gestionarea crizei cauzate de coronavirus. Președintele Romaniei, a comunicat faptul ca se va prelungi cu inca 30 de zile starea de urgența pe teritoriul tarii noastre. Despre acest subiect…

- Președintele Klaus Iohannis cheama, din nou, Guvernul la raport! Premierul Ludovic Orban și cațiva miniștri, printre care Florin Cițu și Virgil Popescu, vor merge, astazi, la ora 12.00, la Cotroceni, au declarat surse politice pentru Realitatea Plus. Potrivit acestora, Klaus Iohannis pregatește un…