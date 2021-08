Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis considera ca trebuie imbunatatita campania de vaccinare.„Chiar daca e posibil sa se introduca niste restrictii pentru nevaccinati in locuri neesentiale, la restaurant, la cinema, asta nu rezolva problema. Problema se rezolva cu vaccinarea in masa”, a sustinut Klaus Iohannis.„Cred…

- In contextul in care autoritatile discuta despre restrictii pentru persoanele nevaccinate, presedintele Klaus Iohannis a declarat ca oamenii nu pot sa fie constransi sa faca anumite lucruri pe care nu le inteleg. Mai mult, seful statului a afirmat ca pandemia nu se rezolva prin discriminare, ci prin…

- Președintele Klaus Iogannis nu neaga posibilitatea introducerii unor masuri discriminatorii intre vaccinați și cei nevaccinați. Iohannis spune insa ca nu discriminarea, ci vaccinarea va opri pandemia. "Trebuie sa imbuntațim campania de vaccinare. DE asta de fiecare data cand fac declarații…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a propus in sedinta coalitiei de guvernare un set de masuri restrictive pentru cei nevaccinati, precum testarea obligatorie a personalului medico-sanitar nevaccinat si acces limitat in weekend in zonele neesentiale. „Vorbim de doua ipoteze de lucru legate de restrictii.…

- Tot mai multe țari europene iau noi masuri restrictive pentru a impiedica raspandirea variantei Delta a coronavirusului și incearca sa puna presiune pe cetațenii lor sa se vaccineze impotriva COVID-19 pentru a preveni o noua explozie a numarului de infecții, relateaza

- „Bucuresti are cea mai mare rata de vaccinare din tara. Tot in Bucuresti, in ultimele 24 de ore am avut 0 (!!!) persoane infectate cu virusul SARS-COV 2. Vaccinarea este singura solutie pentru a depasi pandemia. It is that simple!”, a afirmat duminica premierul Citu, intr-o postare pe pagina sa de Facebook.…

