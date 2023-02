La aproape o luna de cand Comisia de Etica a Universitații Babeș-Bolyai a anunțat ca ” suspiciunile de plagiat in cazul Lucian Bode se confirma in marea lor majoritate”, președintele Klaus Iohannis a declarat joi, 9 februarie, ca ”sunt ceva probleme” și așteapta o decizie in acest sens pana la rotația guvernamentala. Klaus Iohannis a Iohannis a fost intrebat la Bruxelles, unde va participa la reuniunea extraordinara a Consiliului European, despre verdictul Universitatii din Cluj-Napoca privind plagiatul lui Lucian Bode in contextul declarației pe care o facea in iulie 2021, cand spunea ca „plagiatul…