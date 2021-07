Klaus Iohannis, despre persoanele care răspândesc știri false în pandemie: „Scopul este de a slăbi solidaritatea națiunii” Raspandirea știrilor false in plina pandemie de COVID-19 este o problema reala in Romania, dupa cum a subliniat și președintele Klaus Iohannis. Iohannis a spus ca pandemia de COVID-19 nu s-a terminat, chiar daca momentan numarul de infectari este mai mic. El i-a indemnat pe romani sa se pregateasca pentru valul patru de COVID-19 prin vaccinare. „Cea mai sigura cale pentru a incetini aceasta pandemie ramane vaccinarea și ii indemn pe toți cei care nu s-au vaccinat inca sa mearga cu incredere sa se vaccineze, pentru ca efectele benefice de protejare impotriva COVID-19 sunt certe și demonstrate”,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

