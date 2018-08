Klaus Iohannis, despre o posibila suspendare a sa: Ha, ha, ha!

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei a raspuns numai cu un raset Ha, ha, ha la o intrebare adresata de jurnalisti, vineri, la Sibiu, referitoare la faptul ca liderul PSD, Liviu Dragnea, a adus din nou in discutie tema suspendarii sale, conform Agerpres.ro. . Pot sa va raspund informal Ha, ha, ha, a spus Klaus Iohannis,…

- „Este o ineptie care a prezentat-o acelasi Dragnea, care este din ce in ce mai rupt de realitate si care este clar ca altceva in afara de dorinta de a scapa de puscarie nu mai are in cap”, a declarat președintele liberalilor. Liviu Dragnea a declarat ca unii dintre colegii sai de partid lucreaza…

- "Repetenti si infractori nu va vrem conducatori", "Demisia", "Nu cedam", au scandat manifestantii, acestia marsaluind timp de patru ore pe principalele bulevarde din oras.Sibienii au cantat imnul national, au aplaudat si au strigat "Iohannis" in fata casei presedintelui si in fata sediului…

- Dragnea ar trebui sa dispara de tot din politica! Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a susținut sambata, 23 iunie a.c., la Sibiu, o declarație de presa. Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis: Am avut o intalnire foarte frumoasa cu colegii de la liceu. Ne-am amintit de vremea liceului,…

- Imediat dupa ce presedintele Klaus Iohannis si-a anuntat sambata, la Sibiu, o noua candidatura la Presedintie, PSD a reactionat, acuzandu-l pe seful statului ca isi face imagine pe seama condamnarii lui Liviu Dragnea.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata, la Bistrita, ca liderul PSD, Liviu Dragnea si-ar dori ca procedura de suspendare a presedintelui Klaus Iohannis sa demareze inainte de 21 iunie, pentru a pune presiune pe completul de judecata ce urmeaza sa se pronunte in cazul sau.