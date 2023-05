Stiri pe aceeasi tema

- Președintele le cere liderilor Coaliției urgentarea efectuarii rotativei, șeful statului menționand ca nu e treaba lui cine și ce minister negociaza. Președintele Klaus Iohannis a dat ordin șefilor de partide din coaliția de guvernare sa finalizeze negocierile pentru rotativa pana saptamana viitoare.…

- Președintele Romanei nu a vrut sa comenteze posibilitatea ca UDMR sa fie scos de la guvernare, dar a precizat ca vrea ca formula noului Executiv sa fie gata pana saptamana viitoare, pentru a putea trece la procedurile constituționale.

- Președintele Klaus Iohanis a facut, miercuri, delcarații de la Reykjavik unde a participat la Summitul Consiliului Europei. Președintele a fost intrebat despre negocierile din Coaliție: „Nu e o negociere la care sa participe președintele”, a raspuns acesta. Totuși, șeful statului a spus ca se așteapta…

- Președintele Klaus Iohannis a dat ordin ș;efilor de partide din coali'ia de guvernare sa finalizeze negocierile pentru rotativa pana saptamana viitoare.Chestiunile legate de imparțirea ministerilor sunt chestiuni intre partide, nu treebuie sa participoe președintele. Negocvierea sa se finalizeze pana…

- Prim-vicepreședintele PNL și liderul PNL Suceava, Gheorghe Flutur, conduce echipa de negociere a liberalilor pentru rotativa guvernamentala. Anunțul a fost facut de deputatul PNL de Suceava, Bogdan Gheorghiu, care a precizat ca „in aceste momente sunt prezent la discuțiile Biroului Politic ...

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca, pana la data de 1 iunie, este convins ca se va face rotativa guvernamentala si ca va deveni premier. Ciolacu a lasat sa se inteleaga ca nu il doreste pe Florin Citu in noul Executiv si a subliniat ca nu este bine sa se vorbeasca despre schimbarea unor…

- In cadrul coaliției de guvernare se pregatește rotativa premierilor și, in același timp, se va efectua o ampla remaniere guvernamentala. Unii dintre miniștri vor parasi Guvernul ca urmare a protocolului, in timp ce alții au intrat pe lista neagra din cauza slabei performanțe.Conform Antena 3 CNN,…

- Marcel Bolos, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene a declarat miercuri, ca avand in vedere ca la fiecare cerere de plata, fiecare jalon are in spate memorie institutionala si oameni care sunt obisnuiti, crede ca cererea de plata numarul 3 din PNRR ar trebui sa fie cea care se depune si dupa…