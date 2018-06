Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis acuza PSD ca vrea „sa amputeze puterile Justiției”, votand legi cu dedicație pentru Liviu Dragnea, exemplul fiind modificarile adoptate la Codul de Procedura Penala.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca PSD nu doar ca incearca sa amputeze puterile presedintelui, ci incearca sa amputeze si puterile justitiei, ceea ce este foarte grav. Presedintele a subliniat ca majoritatea parlamentara ”voteaza legi cu dedicatie pentru Dragnea” si a spus ca va folosi…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, dupa adoptarea modificarilor la Codul de Procedura Penala, ca majoritatea PSD a ajuns sa voteze legi cu dedicație pentru Liviu Dragnea.”Acum, viteza, ca viteza. Am mai avut situații in care s-a votat noaptea și am vazut cu toții ce a ieșit. Rezultatul…

- Proiectul PSD-ALDE-UDMR de modificare a Codului de procedura penala a fost votat, luni seara, de plenul Camerei Deputatilor, in calitate de camera decizionala, dupa mai multe ore de dezbateri. PNL si USR au anuntat ca vor ataca legea la Curtea Constitutionala. Proiectul a fost adoptat cu 175…

- Senatul a adoptat miercuri, in calitate de prima Camera legislativa sesizata, proiectul de modificare a Codului de procedura penala. Senatorii au aprobat toate modificarile la Codul de procedura penala propuse in raportul Comisiei speciale pentru legile justitiei condusa de Florin Iordache. Proiectul…

- "Pe agenda intalnirii s-au aflat demersurile majoritatii parlamentare din Romania de a modifica legile justitiei, Codul Penal si Codul de Procedura Penala, recentele discutii despre introducerea unui prag privind abuzul in serviciu, modificarea cadrului legal de organizare si functionare a asociatiilor…

- La scurt timp dupa ce președintele Klaus Iohannis a anunțat ca nu o revoca din funcție pe Laura Codruța Kovesi, președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, insoțit de secretarul general al partidului, Daniel Chițoiu, au sosit la biroul de la Camera Deputaților al lui Liviu Dragnea. Tariceanu nu a…

- Legea referendumului ramnane in varianta PSD Presedintele României, Klaus Iohannis. Foto: presidency.ro. Proiectul PSD de modificare a Legii referendumului, trimis spre reexaminare de presedintele Klaus Iohannis, a fost adoptat în forma initiala de plenul…