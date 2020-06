Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri, ca Guvernul va elabora o serie de proiecte pentru ‘a repara’ Legile Justitiei, in perioada urmatoare fiind programate consultari in acest sens cu specialisti. ‘Guvernul va veni cu initiativa legislativa pentru a repara Legile Justitiei. Trebuie…

- Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) l-a amendat pe președintele Klaus Iohannis cu 5.000 de lei pentru declarațiile privind autonomia Ținutului Secuiesc. Amenda a fost aplicata pentru ca declaratiile presedintelui au incalcat dreptul la demnitate pe criteriul de apartenența etnica/naționala.…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat marți prelungirea starii de urgența cu 30 de zile pe tot teritoriul Romaniei. Scolile raman inchise, iar Guvernul va lua masuri pentru a fi asigurata securitatea alimentara, a anuntat seful statului Asa cum a anuntat de saptamana trecuta, presedintele Klaus Iohannis…