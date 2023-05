Stiri pe aceeasi tema

- Daca Romania dorește sa aiba un invațamant de calitate, atunci dascalii trebuie platiți la adevarata lor valoare, a declarat președintele Klaus Iohannis, intr-o conferința de presa susținuta miercuri in marja participarii la summitul sefilor de stat si de guvern din statele membre ale Consiliului Europei.Declarațiile…

- Sindicalistii din Educatie au anuntat, miercuri dupa-amiaza, ca ca mesajul lor este „clar” – de luni, 22 mai, de la ora 08.00, cadrele didactice vor intra in greva generala. Negocierile pe caare le-au purtat cu premierul Nicolae Ciuca au eșuat. 100.000 de dascali, in greva! Liderul Federației Sindicatelor…

- AU EȘUAT negocierile cu sindicatele din invațamant: Profesorii intra in GREVA GENERALA de luni AU EȘUAT negocierile cu sindicatele din invațamant: Profesorii intra in GREVA GENERALA de luni Simion Hancescu, liderul Federației Sindicatelor Libere din Invațamant (FSLI), a declarat ca ”este limpede” ca…

- NEMULȚUMIȚI… Profesorii vasluieni intra in greva de avertisment astazi, 17 mai, in intervalul orar 11:00-13:00. Aceștia vor merge la ore și vor desfașura activitatea cu elevii, insa au anunțat ca, daca Guvernul nu va pune in aplicare solicitarile sindicaliștilor din invațamant, de luni se vor alatura…

- GREVA GENERALA in 22 mai, anunțata de sindicatele din Educație: Peste 70% dintre profesori au optat pentru decizie “Dupa cinci luni de proteste (…) Referendumul a fost pentru decșanșarea grevei generale”. Peste 70% au optat pentru greva” și “E voința oamenilor de a intra in greva”, au anunțat, marți,…

- Sindicatele din Educatie au demarat strangerea de semnaturi in vederea declansarii grevei generale, in condițiile in care Guvernul pregatește inghețarea salariilor și a angajarilor. Situația școlara ar putea ramane neincheiata.

- Anul școlar se poate incheia luna viitoare, spun sindicaliștii din 3 federații sindicale din invațamant, care anunța, sambata,Guvernul și Parlamentul Romaniei, ca au demarat referendumul pentru strangerea de semnaturi in vederea declanșarii grevei general

- Ministrul Educației a vorbit joi la Romania TV, despre noile legi ale educației, parte a programului „Romania Educata", creat de catre Klaus Iohannis. Ligia Deca susține ca nu se va ajunge la greva generala, pentru ca Guvernul va prezenta cadrelor didactice foarte curand noile majorari salariale.…