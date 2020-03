Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu putin timp, președintele Klaus Iohannis a susținut o declarație de presa, la Palatul Cotroceni, in contextul in care Florin Cițu și-a depus mandatul de premier desemnat.„Domnul Florin Citu și-a depus azi mandatul. Este o hotarare care dovedește maturitate politica, in contextul actual…

- "Prioritatea zero in aceste zile este protejarea sanatatii oamenilor. De aceea, repet, rafuielile si meciurile politice nu-si au deloc rostul in actualul context", a afirmat Iohannis. El a subliniat ca, pentru a fi cu adevarat eficiente, masurile instituite de Guvern trebuie urmate cu strictete…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, joi seara, ca va convoca consultari cu partidele parlamentare începând de vineri, de la ora 13.00, dupa ce Florin Cîțu și-a depus mandatul, și a cerut "imperativ" Parlamentului ca saptamâna viitoare sa fie învestit un guvern…

- Pandemia de coronavirus a devenit un motiv de panica pentru multa lume – nici nu este de mirare ca pe internet circula atat de multe intrebari și mituri cu privire la acest virus . Centers for Disease Control are o secțiune de intrebari și raspunsuri pe site , unde raspund la cele mai apasatoare nelamuriri…

- Presedintele Igor Dodon a convocat miercuri, 11 martie, sedinta Consiliului Suprem de Securitate, in contextul raspandirii coronavirsului. Igor Dodon a anuntat ca au fost luate zece decizii, printre care crearea unui centru unic de comanda, format din toti sefii institutiilor statului si care va fi…

- Marea Britanie infiinteaza o echipa oficiala care sa combata dezinformarea legata de noul coronavirus. Autoritatile au de gand sa intervina pe retelele sociale pentru a verifica informatiile si pentru a elabora raspunsuri atunci cand este cazul.Secretarul de stat pentru cultura digitala, media…

- Autoritatile au anuntat ca 35 de persoane se afla in carantina institutionalizata in Romania, iar pentru 10.771 de persoane a fost instituita izolarea la domiciliu. Pana miercuri, la ora 17.00, s-au facut 579 de teste, fiind confirmate sase cazuri de infectare cu coronavirus.

- "Am decis sa convoc CSAT pentru miercuri, 26 februarie, ora 14.00, pentru o informare privind masurile concrete privind monitorizarea si managementul unor potentiale cazuri de infectie cu noul coronavirus, precum si strategia de combatere a unei potentiale epidemii de coronavirus la nivel national.…