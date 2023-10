Stiri pe aceeasi tema

- Doua manifestații propalestiniene care urma sa aiba loc joi la Paris au fost interzise de prefectul poliției pariziene, Laurent Nunez. Interdicția a fost impusa „avand in vedere riscul de tulburare a ordinii publice”, a explicat prefectura. Cele doua manifestații urma sa aiba loc in Place de la Republique,…

- Astazi, suntem mandri sa gazduim in Romania o intalnire semnificativa intre Președintele Ucrainei și Președintele Romaniei, un moment de dialog și cooperare important in relația dintre cele doua țari. Cu toate acestea, in lumina acestei ocazii, Federația Asociațiilor de Romani din Europa (FADERE) dorește…

- O grupare internationala de trafic de heroina dinspre Orientul Mijlociu spre Europa de Vest a fost destructurata pe teritoriul Romaniei. Gruparea, formata din romani si straini coordonati de un turc stabilit in Romania, ducea drogurile in Ucraina. Peste 180 de kilograme de heroina au fost descoperite…

- Update. „Suntem in razboi și vom caștiga”, a spus premierul israelian Benjamin Netanyahu. „Inamicul nostru va plati un preț de un fel pe care nu l-a mai cunoscut pana acum”, a declarat Netanyahu intr-un discurs video. Update. Sute de locuitori din nord-estul Fașiei Gaza și-au parasit casele sambata…

- Presedintele Klaus Iohannis a subliniat, vineri, in cadrul reuniunii Grupului Arraiolos din Portugalia, ca ajutorul pentru Ucraina trebuie sa continue, precizand ca recentele lovituri rusesti asupra porturilor ucrainene de la Dunare au avut un impact si asupra Romaniei, relateaza News.ro.„Trebuie sa…

- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, a avut, joi, o intrevedere cu ambasadoarea Statelor Unite ale Americii in Romania, Kathleen Kavalec, in cadrul careia cei doi oficiali au discutat, printre altele, despre cum ” putem sprijini, in continuare, Ucraina și Republica Moldova”. „Am avut astazi (joi –…

- Trecerea pe ecartament european a caii ferate din Chișinau spre Europa trebuie sa fie implementata ca un prim pas pentru imbunatațirea legaturilor intre Moldova și Romania. Aceasta este opinia comuna a Comisiei Europene și Bancii Europene de Investiții (BEI), transmite IPN cu referința la un comunicat…