Klaus Iohannis, despre condițiile în care va avea loc anul acesta Paștele Președintele Klaus Iohannis a amintit inca o data faptul ca in Noaptea de Inviere se ridica restricțiile pentru ca enoriașii sa poata merge la biserica. Citește și Biserica Ortodoxa Romana prezinta ghidul credincioșilor. Ce reguli trebuie respectate la slujbele de Florii, Denii, Inviere și Paște „Ne pregatim cu toții de marea sarbatoare a Invierii și vreau sa ne pregatim foarte bine nu doar acasa, ci in societate. Vreau sa va spun lucruri discutate cu reprezentanții BOR. In noaptea de Inviere restricțiile se ridica, cetațenii nu vor completa declarații. Biserica va organiza slubja așa cum este… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

