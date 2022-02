Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi seara, ca „trebuie sa ramanem uniți și in eforturile diplomatice, economice și suntem intre timp pregatiți sa luam orice masura se impune impreuna, atunci cand situația in teren se schimba”. De asemenea, Iohannis a spus ca Romania este pregatita și pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat, vineri, la consultari gazduite de presedintele SUA, Joseph R. Biden, cu lideri aliati si ai institutiilor Uniunii Europene pe tema securitatii regionale. Iohannis a aratat „sustinerea sa ferma pentru continuarea dialogului politico-diplomatic cu Rusia, in vederea…

- Statele Unite au cerut familiilor angajatilor guvernului american stationati in Belarus sa paraseasca aceasta tara, din cauza tensiunilor cu Rusia in privinta Ucrainei. Departamentul de Stat ii sfatuiește și pe cetațenii sai sa evite deplasarile in Belarus, din cauza “riscului de detentie si prezentei…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, dupa ședința CSAT, in care a fost analizata situația tensionata de la granița cu Ucraina, ca Romania trebuie sa se asigure ca este pregatita pentru orice scenariu posibil. Insa, țara noastra, ca membru al NATO, se bucura in prezent de toate garanțiile…

- UE spera in continuare sa-l convinga prin dialog pe presedntele rus Vadimir Putin sa renunte la o eventuala invazie a Ucrainei, insa au inceput vineri sa pregateasca sanctuni ”grele” impotriva Moscovei, pentru a-l ”descuraja” si pentru a-si afirma credibilitatea in fata aliatilor lor americani, relateaza…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, joi, de la Bruxelles, mesaje dure pentru procurori și judecatori atat in cazul scandalului in care a fost implicata senatoarea Diana Șoșoaca, cat și in cazul excluderii din magistratura a judecatorului Cristi Danileț. Astfel, Iohannis a declarat ca autoritațile…

- Presedintele Klaus Iohannis cere masuri la nivelul UE pentru blocarea creșterii prețurilor la energie și gaze.”Noi avem masuri de compensare a facturilor, insa acestea nu pot continua la nesfarșit. E nevoie de soluții pe termen lung”, a transmis, joi, Iohannis, inaintea participarii la reuniunea Consiliului…

- Consiliul Uniunii Europene a aprobat, joi, un sprijin financiar pentru consolidarea capacitaților Republicii Moldova, Ucrainei și Georgiei in materie militara și de aparare. Setul de masuri va fi suportat prin fondul extra-bugetar Facilitatea Europeana pentru Pace. Consiliul UE a adoptat joi un ”set…