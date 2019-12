"Rezultatul alegerilor este unul bun pentru romanii din Marea Britanie. Ei vor fi protejati, vor avea mai multe drepturi, mai ales ca cea mai buna varianta pentru Marea Britanie era un BREXIT cu acord", a declarat Klaus Iohannis, de la Bruxelles, informeaza dcnews.ro.



Potrivit rezultatelor oficiale partiale, in urma scrutinului desfasurat joi Partidul Conservator a obtinut 363 de mandate (in crestere cu 47 fata de cele detinute pana acum) dintre cele 650 in Camera Comunelor, cu mult peste cele 203 de locuri ale Partidul Laburist, care a pierdut 59 de mandate.