Klaus Iohannis, despre avionul deturnat din Belarus: “Ceva nemaiîntâlnit” Președintele Klaus Iohannis a vorbit, luni, inaintea reuniunii Consiliului European, despre subiectele majore ce se vor discuta. Una din teme este deturnarea avionului de linie din Belarus despre care Klaus Iohannis a spus “Ceva nemaiintalnit!” “Vom discuta și despre situația avionului deturnat din Belarus. Ceva nemaiintalnit, trebuie sa discutam despre sancțiuni, investigații, vor fi discuții […] The post Klaus Iohannis, despre avionul deturnat din Belarus: “Ceva nemaiintalnit” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

