"Noi nu suntem asa pesimisti ca domnul Tusk, nu stiu de ce este atat de pesimist. Si ieri, in sesiunea destinata securitatii, m-am exprimat clar, si nu am fost singurul, pentru intarirea relatiei transatlantice. Am subliniat importanta acestei relatii, importanta relatiei dintre NATO si Uniune. Si foarte bine a subliniat domnul secretar general (al NATO - n.r.) Stoltenberg ca relatia transatlantica nu este un fir singular, are mai multe fire si dintre acestea, cateodata, unele slabesc si altele se intaresc", a declarat Iohannis la sosirea la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles.