Presedintele Klaus Iohannis a afirmat joi, 4 octombrie, in Spania, ca nu crede ca noul Pact pe migratie va schimba pozitia Austriei privind aderarea Romaniei la spațiul Schengen, precizand ca este posibil sa aiba o discutie "complet informala" cu cancelarul Karl Nehammer pe aceasta tema, discutie pe care pana acum nu a avut-o, scrie Agerpres."S-a scurs multa cerneala in ultimele zile pe acest pact pe migratie. Sincer, progresul obtinut, dupa parerea mea, este destul de modest, dar este un progres, recunoastem, fata de nimic ce am avut pana acum, fiindca de ani de zile se negociaza si pozitiile…