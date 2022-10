Stiri pe aceeasi tema

- Mark Rutte, premierul olandez, a declarat, miercuri, in cadrul conferinței de presa de la Brașov ca Olanda nu este impotriva aderarii la spațiul Schengen. Oficialul a spus ca Romania a facut pași importanți in aceasta direcie și este important sa fie indeplinite toate cerințele pentru acest lucru. „Olanda…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, dupa intalnirea cu premierul olandez Mark Rutte, ca Romania a demonstrat ca merita sa fie parte din Spațiul Schengen. In condițiile in care Olanda s-a opus in ultimii ani aderarii Romaniei la Schengen, Iohannis a afirmat ca spera sa existe un consens…

