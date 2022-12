Președintele Klaus Iohannis a susținut joi o declarație de presa, in marja participarii la Consiliul European de la Bruxelles, in care s-a aratat optimist ca țara noastra va fi primita anul viitor in spațiul Schengen, precizand insa ca liderii europeni nu au discutat despre un „calendar concret” al aderarii. „Consiliul nu a luat o decizie executiva ferma. Dar am avut o discutie buna. In afara de aceasta discutie, am avut ocazie, pe parcursul celor 2 zile in care am stat cu ceilalti lideri, sa discut cu multi dintre ei. Am discutat cu persoanele implicate in aceasta chestiune, Schengen”, a declarat…