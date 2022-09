Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul general al Poliției Romane (IGPR) cumpara 600 de mașini BMW de la Automobile Bavaria SRL, firma condusa de Michael Schmidt (foto dreapta), prietenul președintelui Klaus Iohannis. Contractul este in valoare de 98 de milioane de lei, iar Sindicatul Europol acuza ministerul ca a organizat…

- Nicu Covaci, liderul trupei Phoenix, a confirmat pentru G4Media ca va concerta sambata seara la nunta liderului partidului AUR, George Simion. S-a ferit insa sa spuna concret daca știe despre ce eveniment este vorba. ”Nu știu daca e nunta sau inmormantare. Vorbiți de concertul de maine (n.r. sambata)…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca se circula in condiții de aglomerație pe sensul catre Pitești al autostrazii A1 București-Pitești. La kilometrul 73, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate 4 autoturisme și un autotren. In urma evenimentului…

- ”In primele 6 luni ale anului 2022, la nivel national, politistii structurilor de investigare a criminalitatii economice, impreuna cu politisti ai celorlalte structuri din cadrul Politiei Romane, au continuat actiunile pentru prevenirea si combaterea contrabandei cu tutun si produse din tutun, la nivelul…

- Viorel Teaca, unul dintre cei mai populari politisti din Romania, cu peste 500.000 de urmaritori pe TikTok, a prezentat noua uniforma a Politiei Romane in cadrul unei emisiuni TV. „Este foarte confortabila!”, a afirmat omul legii in cadrul emisiunii TV. Prezentatoarele l-au comparat pe acesta cu un…