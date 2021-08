Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis considera ca legislatia in domeniul rutier trebuie sa devina mai puternica, iar soferii mai disciplinati pentru a putea sa fie limitate accidentele rutiere care se inregistreaza pe soselele din Romania. Iohannis a fost intrebat, miercuri, intr-o conferinta de presa…

- Klaus Iohannis a declarat ca pe langa lipsa de drumuri o alta cauza a acestor accidente este faptul ca lumea la noi este extraordinar de nervoasa.„Este o tragedie ce se intampla și este clar ca un element este lipsa de drumuri. Daca aveți curiozitatea sa circulați și probabil ați facut-o prin țara,…

- Președintele Klaus Iohannis a fost intrebat, miercuri, ce parere are despre accidentele rutiere grave, care sunt tot mai frecvente pe șoselele din Romania. Șeful statului le-a catalogat ca fiind "o tragedie". "Pe langa lipsa drumurilor, o alta cauza a acestor accidente este faptul ca lumea la noi e…

- Romania se afla intr-o perioada cu un numar scazut de infectari, insa pandemia nu a trecut, a avertizat președintele Klaus Iohannis, miercuri, la Palatul Cotroceni. Totodata, șeful statului i-a indemnat pe romani sa fie realiști și sa se pregateasca de valul 4 al pandemiei, vaccinandu-se impotriva virusului…

- "Nu am avut nicio discutie cu presedintele Romaniei. Eu nu vreau sa-l deranjez pe presedinte, o fi avand, are treaba cu guvernarea. E Guvernul sau, o vedem aceasta guvernare. Stiti foarte bine, si-a dorit ca acest PSD-u sa dispara, aceasta ciuma rosie, sa nu mai aiba niciun cuvant de spus si asa mai…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, spune despre Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) ca nu va fi 100% asa cum a dorit Guvernul. Conform președintelui Camerei Deputaților, Comisia European a avut o serie de obiectii. Ludovic Orban spune totuși ca cele mai multe dintre proiectele propuse vor…

- Șeful statului a declarat in urma cu puțin timp ca Romania post-pandemica este tara in care se investeste masiv in infrastructura, se dezvolta reteaua de spitale si se creeaza centre medicale integrate in zonele rurale si urbane vulnerabile: Romania post-pandemica este tara cu scoli sigure si dotate…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, susține, vineri, de la ora 13.00, o declarație de presa, la Palatul Cotroceni. Președintele vorbește despre Planul Național de Redresare și Reziliența, dupa ce Guvernul a publicat, miercuri, o schița a investițiilor din PNRR. Romania va trimite luni, la Bruxelles,…