- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretele de decorare a Teatrului Evreiesc de Stat din Bucuresti si a unor actori ai acestei institutii de cultura, intre care si Maia Morgenstern. Astfel, cu prilejul aniversarii a 70 de ani de activitate ca institutie de stat, in semn de…

- Vestea trista a fost facuta publica sambata dimineața. Corneliu Garbea, cunoscut și sub numele de Cornel Garbea, (n. 5 septembrie 1928, Gheorghieni, Romania) a fost un actor roman de teatru și film. A fost actor la Teatrul Mic din București. A jucat intr-un numar mare de filme.…

- "Am trait raul absolut, inchisoarea absoluta. Nu se aseamana cu nimic. Inchisorile comuniste nu se aseamana cu inchisorile burgheze. Inchisoarea noastra era izolare totala. Am aproape 13 ani de inchisoare, niciodata nu m-a vizitat familia, n-am scris nicio scrisoare acasa, mi s-a facut de doua ori…

- Fața nevazuta a lui Cristian Țopescu. Comentator monumental, cel mai mare pe care l-am avut, ”nea Țopi” e iubit de toți oamenii cu care a lucrat. Pe șoferi ii considera ”colegii mei” și le platea masa intotdeauna! Țopescu a fost cel mai mare comentator pe care l-am avut. Dar a fost și un mare om. Respecta…

- Hagi, la catafalcul lui Cristian Țopescu. Inaintea meciului de duminica, de la Cluj-Napoca, CFR – Viitorul, decisiv pentru titlul de campioana, managerul echipei constanțene iși duce elevii sa se reculeaga la catafalcul marelui comentator Trupul lui Cristian Topescu a fost depus joi, in Studioul 2 al…

- Cristian Țopescu va fi inmormantat vineri, 18 mai in Cimitirul Ghencea, ora 11.00. Trupul neinsuflețit al cunoscutului comentator sportiv va fi depus jos, in intervalul 11:00-19:00, in Studioul 2. Cristian Țopescu va fi inmormantat vineri, 18 mai, cu onoruri militare, anul trecut el fiind decorat de…

- Cristian Țopescu a murit marți, 15 mai, la varsta de 81 de ani. Pe 24 martie 2013 fostul comentator sportiv a postat ultima oara pe Facebook. Cristian George Țopescu a murit la ora 16:00, prin „stop cardiorespirator iresuscitabil”, potrivit Spitalului Elias. El fusese internat de urgența la Spitalul…

- Cristian Topescu, cel mai iubit comentator sportiv, s-a stins din viata, marți, 15 mai 2018, la varsta de 81 de ani. Fost sportiv de performanta, a comentat, peste 40 de ani, cele mai frumoase succese romanesti. Nascut la 26 martie 1937 in București, Cristian Topescu a facut scoala de ofiteri la Sibiu…