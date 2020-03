Stiri pe aceeasi tema

- Cu peste 100 de cazuri de coronavirus, Romania a intrat in scenariul 3 , astfel ca a fost declarata stare de urgența. Masurile luate de autoritați pentru a opri raspandirea virsului COVID-19 vor intra in vigoare de luni, 16 martie 2020. Numarul tot mai mare al cazurilor de coronavirus din Romania impune…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis a facut marți o serie de declarații despre prioritațile Statului, dar și ale cetațenilor in lupta cu noul virus, coronavirus. Cele mai importante declarații ale președintelului Iohannis Riscul unei pandemii ramane ridicat. Europa este in stare de mobilizare Trebuie…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va susține, marți, de la ora 19:00, la Palatul Cotroceni, o declarație de presa. Iohannis va vorbi cu doar cateva ore inainte de ședința CSAT, care va avea loc marți, unde se va dezbate ce masuri trebuie luate pentru combaterea coronaviruslui.știre in…

- "Am decis sa convoc CSAT pentru miercuri, 26 februarie, ora 14.00, pentru o informare privind masurile concrete privind monitorizarea si managementul unor potentiale cazuri de infectie cu noul coronavirus, precum si strategia de combatere a unei potentiale epidemii de coronavirus la nivel national.…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, joi, ca Guvernul isi va angaja raspunderea in Parlament cu privire la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, iar președintele Klaus Iohannis va face primele declarații pe aceasta tema la ora 18:00, la Palatul Cotroceni.Premierul a aprobat, in acest…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, vineri, ca, cel mai probabil, termenul de intrare in vigoare a dublarii alocatiilor pentru copii va fi prorogat. "Cel mai probabil, solutia pe care vor merge este de a proroga termenul de intrare in vigoare a legii", a spus Orban, dupa intalnirea cu presedintele…

- UPDATE – Premierul Ludovic Orban a anuntat, vineri, ca, cel mai probabil, termenul de intrare in vigoare a dublarii alocatiilor pentru copii va fi prorogat. ‘Cel mai probabil, solutia pe care vor merge este de a proroga termenul de intrare in vigoare a legii‘, a spus Orban, dupa intalnirea cu presedintele…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, vineri, ca, cel mai probabil, termenul de intrare in vigoare a dublarii alocatiilor pentru copii va fi prorogat, pentru a se gasi susrse de finantare."Cel mai probabil, solutia pe care vor merge este de a proroga termenul de intrare in vigoare a legii", a spus Orban,…