Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis va susține joi, la ora 14:00, la Palatul Cotroceni, o declarație de presa. Seful statului este asteptat sa anunte daca accepta propunerea premierului ca secretarul de stat Nelu Tataru sa preia functia de ministru al Sanatatii, in locul lui Victror Costache.Declaratia sefului…

- Premierul Ludovic Orban a susținut, joi dimineața, o declarație de presa, la Palatul Victoria, in care a precizat ca a luat act de demisia ministrului Sanatații, Victor Costache, pe care o regreta, dar o ințelege. De asemenea, prim-ministrul a anunțat ca-i va transmite președintelui Klaus Iohannis propunerea…

- Premierul Ludovic Orban sustine in aceste momente declaratii de presa la Palatul Victoria:Principalele declaratii: Am luat act de demisia ministrului Sanatatii. Aproape 5 luni de zile Victor Costache a facut parte din Guvern, am facut echipa. Regret demsia domnului ministru, dar o inteleg. Ii voi propune…

- Premierul Ludovic Orban a confirmat, joi, demisia ministrului Sanatații, Victor Costache. Premierul il va propune la șefia ministerului pe actualul secretar de stat Nelu Tataru. „Am luat act de aceasta demisie, ii voi transmite demisia presedintelui Klaus Iohannis. Aproape 5 luni de zile, Victor Costache…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca va transmite președintelui Klaus Iohannis demisia lui Victor Costache din funcția de ministru al Sanatații, pentru ca șeful statului sa emita decretul de revocare. Noul ministru va fi Nelu Tataru, iar Orban a anunțat și primele masuri pe care le va lua…

- Premierul Ludovic Orban il propune ministru al Sanatații pe Nelu Tataru. Declarațiile vin la scurt timp dupa ce ministrul Sanatații, Victor Costache, și-a dat demisia din funcție. ”Am luat act de demisia ministrului Sanatații. Aproape 5 luni de zile Victor Costache a facut parte din Guvern, am facut…

- Premierul Ludovic Orban a confirmat, joi, demisia ministrului Sanatații, Victor Costache. Premierul il va propune la șefia ministerului pe secretarul de stat Nelu Tataru.„Am luat act de aceasta demisie, ii voi transmite demisia presedintelui Klaus Iohannis. Aproape 5 luni de zile, Victor Costache…

- Deputatul PSD Daniel Suciu, fost vicepremier in Guvernul Dancila, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa, ca se impune demiterea "de urgenta" sau demisia ministrului Sanatatii, Victor Costache, din motive de conflict de interese, transmite Agerpres.Libertatea a publicat azi documente de…