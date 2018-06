Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a afirmat vineri ca a facut schimb de numere de telefon cu liderul Coreii de Nord, Kim Jong Un, precizand ca urmeaza sa discute duminica.Programul nuclear nord-coreean reprezinta "cea mai mare problema a Statelor Unite. Am rezolvat problema. Acum definitivam,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca nu s-a discutat despre suspendarea presedintelui Klaus Iohannis in sedinta conducerii PSD, dar social-democratii nu vor fi de acord ca "cineva sa se plaseze deasupra Constitutiei si a...

- Monica Macovei are o reacție furibunda, dupa ce CCR a decis ca președintele Klaus Iohannis trebuie sa o revoce pe Laura Codruța Kovesi de la șefia DNA. Fost ministru al Justiției, Macovei deplange situația in care a ajuns Iohannis, despre care spune ca „a fost scos din joc, a devenit o ștampila”.”Decizia…

- 28 000 de persoane, din care 1 000 din Romania, au raspuns la un chestionar privind UE, directia in care se indreapta, viitorul Uniunii. Printre intrebari cateva s-au referit si la temele care vor fi abordate in timpul campaniei electorale pentru Parlamentul European. Trei teme preocupa in mod deosebit…

- Klaus Iohannis a transmis miercuri ca susține asocierea producatorilor straini cu unitați din industria de aparare, precizand ca Romania este unul dintre pionierii aeronauticii mondiale. Președintele a mai spus ca statul roman ramane angajat in consolidarea Parteneriatului Strategic cu Statele Unite…

- Klaus Iohannis a declarat, la sfarsitul lunii martie, la Bruxelles, ca decizia privind propunerea de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, o va lua dupa Pasti si ca o va explica printr-o declaratie publica. Presedintele a spus ca va tine cont de argumentele si documentele prezentate si de o…

- „Nu am ezitat niciodata sa-mi asum responsabilitatea. Poate aceasta a fost și motivul pentru care președintele Liviu Dragnea, partidul m-au susținut pentru postul de prim-ministru. Vreau sa vad, in primul rand, ce va face președintele pentru a putea lua o decizie, insa ceea ce pot spune sigur e ca il…

- Ai fi crezut, vazand valul de dezvaluiri despre complicitațile neconstituționale dintre serviciile secrete și Justiție ca problema, de o gravitate extrema, ar suscita interesul liderilor Uniunii Europene, care ne dau permanent lecții despre democrație. Deloc surprinzator, insa, Bruxelles-ul tace. Daca…