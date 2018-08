Klaus Iohannis, declaratii dupa proteste - "Cei vinovati trebuie identificati rapid si pedepsiti"

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis va avea luni, de la ora 18.00, un mesaj referitor la evenimentele care au avut loc in ultimele zile, cel mai important dintre acestea fiind mitingul de vineri, cand Jandarmaria a intervenit violent si a agresat sute de protestatari.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat luni ca violenta si reprimarea brutala a manifestatiilor nu sunt acceptabile sub nicio forma, punctand ca cei vinovati trebuie identificati rapid si pedepsiti. "Violenta si reprimarea brutala a manifestatiilor nu sunt acceptabile sub nicio forma. (...)…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat luni ca violenta si reprimarea brutala a manifestatiilor nu sunt acceptabile sub nicio forma, punctand ca cei vinovati trebuie identificati rapid si...

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat luni ca violenta si reprimarea brutala a manifestatiilor nu sunt acceptabile sub nicio forma, punctand ca cei vinovati trebuie identificati rapid si pedepsiti. "Violenta si reprimarea brutala a manifestatiilor nu sunt acceptabile sub nicio forma.…

- Presedintele Klaus Iohannis sustine din nou ca interventia jandarmilor de la mitingul de vineri a fost nejustificat de violenta.Declaratii Iohannis: Romania tranverseaza o stare de criza grava. Atitudinea civila a fost pedepsita prin gaze lacrimogene.Multi oameni din diaspora…

- Presedintele Klaus Iohannis condamna interventia Jandarmeriei la mitingul din Piata Victoriei. Desi afirma ca violenta nu este acceptabila, presedintele cere socoteala ministrului Carmen Dan."Intr-o democrație autentica este dreptul fiecarui om sa protesteze, dar violența nu este acceptabila,…

- In contextul protestelor fata de PSD, vicepresedintele Comisiei de Aparare din Camera Deputatilor, liberalul Ovidiu Raetchi, a transmis duminica o scrisoare conducerii Jandarmeriei. Deputatul PNL le cere jandarmilor ''sa reziste in fata presiunii politice'' si sa actioneze in limitele legii si in spiritul…

- Vicepresedintele Comisiei de Aparare Ovidiu Raetchi a transmis duminica o scrisoare conduceri Jandarmeriei si jandarmilor, in care face un apel, in contextul protestelor de strada, si le cere ''sa reziste in fata presiunii politice'' si sa actioneze in limitele legii si in spiritul unui…