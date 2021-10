Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis pleaca din țara marți, cand moțiunea de cenzura depusa de PSD va fi votata in plenul reunit al Parlamentului. Președintele participa la reuniunea informala a Consiliului European și la Summitul Uniunea Europeana (UE) – Balcanii de Vest, care vor avea loc la Brdo in Slovenia. Vizita incepe…

- Mai multe persoane s-au luat la bataie pe o strada din cartierul bucureștean Rahova. Sindicaliștii Europol au facut publice imaginile cu altercația, in care s-au folosit și crose de golf. „La scurt timp dupa declarația de sambata a lui Klaus Iohannis, Președintele Romaniei, de pe un teren de golf din…

- Ședința de Guvern de vineri are pe ordinea de zi 5 proiecte educaționale și proiectul de hotarare de guvern Romania Educata, proiectul pe care l-a realizat Klaus Iohannis impreuna cu consilierii sai de la Cotroceni, in al doilea mandat. Guvernul urmeaza sa se reuneasca in sedinta vineri pentru a discuta…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, intr-o declarație de presa de la Palatul Cotroceni ca, atata vreme cat incidența imbolnavirilor de COVID din ultimele 14 zile ramane sub pragul de 6 infectari la mia de locuitori, toți copiii vor fi in salile de clasa, iar daca se depașește acest prag intr-o…

- Vicepremierul Dan Barna, copresedinte al USR PLUS, a marturisit ca se intalnește cel puțin o data pe luna cu președintele Klaus Iohannis, cu care are are o relatie “corecta si echilibrata”, insa pe unele subiecte au puncte de vedere diferite. “Exista si au existat in ultimele luni, fiind si vara, nu…

- Premierul Florin Citu ar fi fost convocat la Palatul Cotroceni de catre presedintele Klaus Iohannis, joi, 12 august, spun surse din mass- media. Chemarea ar avea legatura cu arestarea premierului roman in SUA pentru conducerea unui autoturism sub influenta alcoolului. Episodul a avut loc in anul 2000,…

- Irlanda va incepe vaccinarea impotriva coronavirusului a copiilor incepand de la varsta de 12 ani, conform unui anunt facut marti de guvernul de la Dublin in care este subliniat “riscul semnificativ” reprezentat de varianta Delta. Intr-un comunicat de presa ulterior unei sedinte a Consiliului de ministri,…

- Guvernul japonez a confirmat, joi, intentia de a introduce o noua stare de urgenta sanitara pe toata durata Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Competitia urmeaza sa inceapa peste doua saptamani. “Numarul de noi cazuri continua sa creasca “, a precizat ministrul japonez responsabil cu pandemia de Covid-19.…