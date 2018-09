Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va gazdui, in perioada 17-18 septembrie a.c., la Palatul Cotroceni, cel de-al treilea Summit al Inițiativei celor Trei Mari. Summitul de la București va reprezenta oportunitatea politica de a valida liniile directoare strategice care stau la baza dezvoltarii viitoare…

- În perioada 17-18 septembrie a.c., la București, are loc prima ediție a Forumului de Afaceri, organizat de catre Administrația Prezidențiala, în colaborare cu Camera de Comerț și Industrie a României, sub Înaltul Patronaj al

- In anul Centenarului Marii Uniri, RADR are o insemnatate cu atat mai mare cu cat infaptuirea Romaniei moderne a fost cladita prin demersurile vizionare ale diplomaților romani de excepție care, cu profesionalism și dedicare, au facut posibila aceasta emblematica realizare a diplomației naționale.…

- Intrarea este libera, iar evenimentul va fi deschis de o demonstratie de tip All Star Game, cu echipe formate din jucatori ale celor 4 echipe. Spectacolul face parte din proiectul Jackie Robinson care promoveaza parteneriatul dintre Statele Unite ale Americii și Romania din ultimii 100 de ani și…

- Autor: Stelian ȚURLEA ”Intotdeauna mi-am publicat poeziile la mult timp dupa ce au fost scrise, asa ca voi publica intr-o zi si ce am scris in ultimii ani.” - imi declara Grete Tartler in urma cu cațiva ani. Iata ca la 15 ani dupa ultimul volum de poeme (o antologie 1970-2003), ii apare un volum de…