Klaus Iohannis: declarație la summitul NATO Klaus Iohannis: declarație la summitul NATO Presedintele Klaus Iohannis Foto: presidency.ro Situatia de securitate în zona Marii Negre ramâne o preocupare, iar masarea recenta a trupelor si a tehnicii militare rusesti la granita cu Ucraina si în Crimeea, ocupata ilegal, reprezinta înca o dovada clara în acest sens, a spus astazi la Summitul NATO presedintele Klaus Iohannis. Este important ca aliatii sa creasca sprijinul si asistenta pentru partenerii din vecinatatea estica, le-a mai spus presedintele României sefilor de stat si de guvern din… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

