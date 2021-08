Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Rares Bogdan se declara "tulburat" de afirmatiile facute duminica de presedintele formatiunii, Ludovic Orban, cu privire la ingerintele din afara partidului in campania pentru alegerile interne pentru sefia PNL.

- Premierul a comentat declarațiile facute astazi de catre președinte. Șeful statului a precizat ca „așa cum este acum e foarte bine”. Tot astazi, Ludovic Orban a spus ca „cel care este ales președintele PNL trebuie sa fie și premier”, iar Florin Cițu a precizat ca la congresul PNL se va alege doar conducerea…

- Președintele Klaus Iohannis s-a declarat convins ca moțiunea de cenzura nu va trece. „Eu cred ca aceasta moțiune nu va trece și cred ca acele zvonuri, cum ca unii care nu ar trebui sa voteze vor vota, eu nu cred așa ceva. Avem o coaliție care a ințeles ca șansa lor este unitatea, iar acum…

- Marcel Vela, presedintele PNL Caras-Severin, a declarat, sambata, ca organizatia pe care o conduce a decis sa il sustina pe Ludovic Orban pentru functia de presedinte al PNL la congresul din luna septembrie, deoarece a avut curajul si priceperea sa salveze vieti „in cel mai dramatic an al Romaniei de…

- Presedintele Klaus Iohannis nu se implica in campania din interiorul PNL, asa cum nu s-a implicat nici in 2017 a declarat, sambata, in cadrul unei conferinte de presa la Botosani, liderul partidului, Ludovic Orban, anunța AGERPRES. Potrivit lui Orban, indiferent ce conducere va fi aleasa,…

- Florin Cițu a dat duminica marea lovitura, dupa ce și-a anunțat candidatura la șefia PNL, afirmand ca partidul are nevoie de „un suflu nou”, dar și de o persoana care „sa duca mai departe principiile liberale”. In replica, Ludovic Orban a transmis ce se va intampla cu relația dintre cei doi in cazul…

- Ramona Saseanu de la TVR Craiova este propunerea PNL pentru conducerea interimara a televiziunii publice, au declarat pentru MEDIAFAX surse din conducerea PNL. Anunțul a fost facut in ședința BEx de Ludovic Orban. „Ramona Saseanu va prelua coducerea interimara a TVR. Ea a fost anunțata de…