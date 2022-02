Presedintele Klaus Iohannis a avut o discutie telefonica, marți, cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre pachetul de sanctiuni care urmeaza sa fie luate ca urmare a incalcarii grave a dreptului international de catre Rusia. „Am avut o discutie consistenta cu președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, cu privire la pachetul de sanctiuni […] The post Klaus Iohannis decide soarta Rusiei. Ce l-a intrebat Ursula von der Leyen pe presedintele Romaniei first appeared on Ziarul National .