Presedintele Klaus Iohannis a transmis, luni, cu ocazia Zilei Europei, ca amenintarea Federatiei Ruse la adresa securitatii euroatlantice poate ramane o realitate pentru anii urmatori, iar Europa trebuie sa devina mai puternica, mai vocala, mai capabila si astfel mai bine pregatita. "Ziua Europei ne gaseste anul acesta intr-un context complet redefinit. Dupa provocarea majora a […]