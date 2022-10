Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a susținut, cu ocazia Zilei Armatei Romane, ca statul nostru are un loc distinct in cadrul NATO si o calitate incontestabila de furnizor de securitate in regiunea Marii Negre si pe Flancul Estic.

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit, marți, de Ziua Armatei, despre trecutul și viitorul Romaniei și al armatei, care „va continua sa fie simbol al tenacitații și o componenta esențiala in evoluție”.

- Presedintele Klaus Iohannis a multumit, miercuri, premierului Olandei, Mark Rutte, pentru prezenta militarilor olandezi in Romania, aratand ca acestia, alaturi de ceilalti militari aliati, fac o Europa mai sigura si protejeaza valorile euroatlantice.

- „Trebuie sa ramanem uniți, solidari, sa sprijinim Ucraina și sa impiedicam extinderea razboiului, in special in partea de sud a Ucrainei, la gurile Dunarii, cu consecința blocarii accesului Ucrainei la porturile de la Marea Neagra”, spune premierul Nicola

- "Trebuie sa ramanem uniți, solidari, sa sprijinim Ucraina și sa impiedicam extinderea razboiului, in special in partea de sud a Ucrainei, la gurile Dunarii, cu consecința blocarii accesului Ucrainei la porturile de la Marea Neagra", a declarat premierul N

- Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj, miercuri, in cadrul Congresului Internațional „Dialog și cooperare in Regiunile Marii Negre și Balcanilor”. „Este un eveniment care subliniaza importanța dialogului și colaborarii in regiunea noastra”, spune acesta.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri seara, 23 septembrie, despre proiectul adoptat de Senat privind majorarea salariilor miniștrilor, a parlamentarilor, dar și al lui, ca nu i se pare corect ca demnitarii sa fie primii care beneficiaza de cresteri salariale in contextul crizei economice. Aflat…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti, in cadrul interventiei la Adunarea Generala ONU, ca pacea este, in continuare, amenintata de cele mai grave provocari de la sfarsitul celui de-al Doilea Razboi Mondial, fiind cu totii martori, din data de 24 februarie, la consecintele dramatice ale razboiului…