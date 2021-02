Klaus Iohannis: De luni majoritatea copiilor se întorc la școală Președintele Klaus Iohannis a avut, marți, o ședința la Palatul Cotroceni pe tema redeschiderii școlilor „In ultimele saptamani incindența bolii s-a redus un pic. Avem ceva mai puține persoane la ATI. Așa cum spun eperții, trendul este descendent(…)Marea majoritatea țarilor deschid școlile. In majoritatea statelor școlile sunt deja deschise. Sunt doar trei state care nu deschid școlile. In unanimitate am decis: De luni, cand incepe semestrul doi, majoritatea copiilor merg fizic la școala”, a spus Klaus Iohannis. The post Klaus Iohannis: De luni majoritatea copiilor se intorc la școala appeared… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

