- Iohannis anunța ca Dragnea nu mai reprezinta un partener de discuție; Se va colabora doar strict instituțional, a precizat președintele, vineri, la Ruse, el aratand ca președintele PSD și premierul sunt ”bineveniți” la recepția de Ziua Europei, atata vreme cat au fost invitați. “PSD, mai concret Dragnea,…

- Presedintele Klaus Iohannis a vorbit vineri, la Ruse, despre situatia din politica interna, relatia cu Guvernul, dar si cu presedintele PSD Liviu Dragnea. Intrebat de jurnalisti cum comenteaza anuntul de joi al liderului social-democrat ca atat el, cat si Viorica Dancila vor participa la receptia…

- Previziunile economice sunt bune, nu au fost respinse de BNR", a declarat Liviu Dragnea, la finalul intalnirii la care au participat premierul Viorica Dancila, ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, șeful BNR, Mugur Isarescu, și prim-viceguvernatorul BNR Florin Georgescu.

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, a venit joi dupa-amiaza la biroul presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, unde discuta cu premierul Viorica Dancila și cu ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Premierul Viorica Dăncilă a ajuns în jurul orei 15,30…

- Reacția președintelui Romaniei vine pe fondul vizitei in Israel, intreprinsa de premier și președintele Camerei Deputaților, liderul PSD Liviu Dragnea, care viza o posibila mutare a Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim. Aceasta vizita s-a desfașurat fara știrea șefului statului.…

- Presedintele Klaus Iohannis a cerut scuze comunitatilor evreiesti pentru intrebarea retorica adresata anterior in aceeasi zi si a precizat ca „in niciun caz aceasta nu a fost pentru a jigni”, ci din cauza lipsei de transparenta a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. Seful statului a adaugat…

- Iohanis a revenit, joi, la finalul vizitei de la Bacau, asupra subiectului vizitei oficiale a premierului Dancila in Israel. ”Fiți asigurați ca o sa o intreb pe doamna Dancila cu ce ocazie a plecat in Israel, in vizita bilaterala, fara sa sufle o vorba, fara ca macar din politețe sa ma sune ”, a spus…

- Seful statului, Klaus Iohannis, l-a primit, la Palatul Cotroceni, pe presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, alaturi de care va avea o declaratie de presa de la ora 12.00. Acesta are programate, joi, si intalniri cu premiercul Viorica Dancila si cu presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Liviu…