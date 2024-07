Stiri pe aceeasi tema

- Vizita oficiala reprezinta o continuare a dialogului la cel mai inalt nivel, marcat de momentul istoric al vizitei de stat pe care Președintele Romaniei a efectuat-o in Republica Italiana in 2018, prima dupa 45 de ani, dar și de a treia ședința comuna de guvern romano-italiana, desfașurata la Roma,…

- De astazi, avem zbor direct Bucuresti Baku si retur, operat de Azerbaijan Airlines Corina Martin a subliniat ca aceasta noua ruta completeaza cooperarea strategica dintre Romania si Azerbaidjan in domeniile livrarii de energie verde si crearii unui coridor de transport de marfuri intre Asia si Europa…

- In Europa s-au pus in mișcare proiecte care vor schimba actualele rute de transport, iar Romania joaca un rol crucial. Un pas crucial al noului coridor de transport Nord-Sud este construirea un nou pod peste Dunare intre Romania și Bulgaria. Acest pod va face parte din coridorul Marea Baltica - Marea…

- Romania devine un jucator extrem de important in piața de energie. Un Acord semnat intre Azerbaidjan, Georgia, Romania și Ungaria va pune in mișcare proiectul ”Green Energy Corridor”. Acest proiect va integra capacitatea regionala de energie și va furniza energie electrica la prețuri competitive din…

- Președintele Romaniei a anunțat faptul ca a avut o convorbire telefonica cu Volodimir Zelenski. Anunțul a fost facut pe rețeaua de socializare Twitter:"Președintele Klaus Iohannis: Tocmai am avut o discuție telefonica aprofundata cu Președintele Volodimir Zelenski, cu accent pe sprijinul nostru continuu…

- „Summit-ul a reușit sa ofere camerelor de comerț o voce la nivel global, prin care acestea iși pot susține proiectele in fața guvernelor, precum și a organismelor internaționale, in ceea ce privește promovarea comerțului liber, in cadrul unor piețe deschise și competitive. Apartenența la WCF ofera CCIR…

- O misterioasa drona maritima (USV) a fost descoperita in Marea Neagra, iar autoritațile romane au ținut o drona cu o incarcatura de 500 de kilograme timp de o zi in Portul Constanța. Cu o greutate de aproximativ 500 kg, focosul este de peste doua ori mai mare decat cel al unei rachete Harpoon sau Neptune,…

- Marti, pe 9 aprilie 2024, la Viena, a fost organizat evenimentul "Navigand de la Portul Constanta spre Portul Linz", la initiativa diplomatiei din Romania, in parteneriat cu Camera Economica a Austriei. "In contextul provocarilor actuale, Marea Neagra si Dunarea reprezinta pentru multe tari un punct…