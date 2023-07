Stiri pe aceeasi tema

- Antrenarea pilotilor ucraineni in Romania pe aeronave F-16 ar putea incepe in luna august, a afirmat, luni, presedintele Klaus Iohannis, aratand ca acest proiect va fi de durata. „Este posibil sa se inceapa deja in august, dar nu cred ca are multa valoare sa spunem acum o data. Este un proces care pentru…

- Antrenamentele pilotilor ucraineni in țara noastra pe avioanele americane de lupta F-16 vor incepe in luna august, a declarat luni, 17 iulie, presedintele Klaus Iohannis, precizand ca este vorba despre un proiect care "care va ține foarte mult"."Da, este posibil sa se inceapa deja in august, dar nu…

- Presedintele Klaus Iohannis a spus luni ca antrenamentelor pilotilor ucraineni pe aeronavele F16, in Romania, vor incepe la sfarsitul acestei veri si va fi un proiect care va tine foarte mult. „Interesul meu este sa avem un proiect bine pregatit, solid, cu instructor foarte performanti si sa avem aici…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii a analizat, joi, implicarea Romaniei intr-un proiect transatlantic nou – crearea in tara noastra a unei facilitati de instruire a pilotilor pentru operarea avioanelor F-16, informeaza AGERPRES . Administratia Prezidentiala informeaza intr-un comunicat ca, impreuna…

- Structurile europene si euroatlantice, implicit Romania, vor continua sa sprijine Ucraina cu tot ce este necesar – a declarat la Bruxelles, cu putin timp in urma, presedintele Klaus Johannis. Acesta a mai spus ca, in discursul sustinut in cadrul Consiliului European aflat in derulare, a mentionat si…

- Reprezentanții agricultorilor din Romania, Polonia, Republica Ceha, Ungaria și Slovacia participa, la Bruxelles, la un protest fața de dezechilibrele grave generate la nivelul piețelor de profil din aceste țari de masurile blocului comunitar in favoarea c

- Comisia Europeana a anuntat, vineri, incheierea unui acord de principiu cu cinci state membre UE, intre care Polonia, Romania si Ungaria, pentru a garanta tranzitul cerealelor ucrainene, dupa interdictiile de import impuse de cateva din aceste tari si considerate drept „inacceptabile” de catre Bruxelles,…

- Presedintele Klaus Iohannis, aflat in vizita oficiala in Brazilia, prima la nivel de sef de stat in ultimii 23 de ani, a fost primit, marti, de omologul sau brazilian, Luiz Inacio Lula da Silva.