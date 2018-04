Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis spune, intr-un mesaj transmis duminica, cu prilejul Zilei Veteranilor de Razboi, ca Armata Romaniei a platit de fiecare data un pret greu in numele generatiilor viitoare si avem responsabilitatea ca, la randul nostru, sa actionam cu toata energia si forta pentru apararea…

- Pe 29 aprilie 1902, Regele Carol I al Romaniei a instituit calitatea de „veteran de razboi”, care avea in vedere atunci pe cei care luptasera in Razboiul de Independenta din 1877-1978. Calitatea de veteran de razboi s-a perpetuat, prin hotararea Guvernului Romaniei, care a declarat in anul 2008 ziua…

- Dancila spune ca nu exista un conflict Guvern-BNR. Premierul a anunțat, la Romania TV, ca saptamana viitoare va avea o intalnire cu Guvernatorul Isarescu și a precizat ca nu a nu am avut o reactie de respingere sau sa se dea cel putin senzatia ca exista o divergenta cu aceasta instituție, de aceea a…

- Președintele Klaus Iohannis a avut miercuri o intrevedere cu conducerea Bancii Naționale a Romaniei, reprezentata de Guvernatorul Mugur Isarescu și Prim-viceguvernatorul Florin Georgescu. Aceasta intalnire a fost ocazionata de necesitatea consultarilor in privința medierii disputelor dintre Guvern și…

- "Eu stiu de la doamna prim-ministru ca il sustine in totalitate pe ministrul Toader si noi il sustinem. In functie de ce va anunta presedintele, daca mininistrul Toader intentioneaza sa intreprinda vreun demers, noi il vom sprijini", a declarat Liviu Dragnea, dupa ședința CEX al PSD. Intrebat…

- Președintele Klaus Iohannis este așteptat sa faca marele anunț privitor la decizia de revocare sau menținere in funcție a Laurei Codruța Kovesi. Iohannis a precizat ca va anunța decizia sa dupa Paște, iar cei din coaliția de guvernare se pregatesc deja pentru scenariul in care de la Cotroceni vor…

- Statul roman se imprumuta din ce in ce mai scump de la o luna la alta din cauza dezechilibrelor care se acumuleaza in economie si culmineaza cu inflatie tot mai mare si deficite impovaratoare. Senatorul PNL, Florin Citu, sustine ca Guvernul arunca costul actualului program de guvernare pe umerii…

- Vizita presedintelui Romaniei la Bruxelles are loc in urma invitatiei care i-a fost adresata, in luna decembrie 2017, de catre presedintele Comisiei Europene. Dupa intrevederea cu Jean-Claude Juncker, Klaus Iohannis se va intalni cu membrii Colegiului Comisiei. Cu acest prilej, vor fi abordate…