- Aproximativ 150 de militari din Ministerul Apararii Nationale au participat la ceremonia oficiala organizata de MApN in Piata Arcul de Triumf din Bucuresti. Evenimentul nu a fost deschis publicului. In cadrul ceremoniei s-a ținut un moment de reculegere in memoria eroilor romani cazuți pe campurile…

- Aproximativ 150 de militari din Ministerul Apararii Nationale vor participa marți, 1 Decembrie, incepand cu ora 11.00, la ceremonia oficiala organizata de MApN in Piata Arcul de Triumf din Bucuresti. Evenimentul nu va fi deschis publicului. „Aproximativ 150 de militari din Ministerul Apararii Nationale…

- Ceremoniile oficiale din piata Arcului de Triumf din Bucuresti dedicate Zilei Nationale a Romaniei se vor desfasura in acest an fara participarea publicului si vor dura maxim o ora, potrivit unei decizii aprobate joi de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta. „Se propune aprobarea organizarii…

