Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca a avut o discuție cu premierul Marcel Ciolacu inainte ca acesta sa plece la Bruxelles pentru discuții cu oficialii europeni despre deficitul bugetar și Planul Național de Redresare și Reziliența. Iohannis spune ca au discutat despre TVA, insa, din punctul…

- Președintele Klaus Iohannis: „Creșterea TVA nu este o soluție. Soluția consta in creșterea gradului de colectare” Președintele Klaus Iohannis: „Creșterea TVA nu este o soluție. Soluția consta in creșterea gradului de colectare” Președintele Klaus Iohannis a declarat vineri, aflat intr-o vizita in Delta…

- Marcel Ciolacu și-a inceput vizita oficiala la Bruxelles, vineri dimineața. Acesta nu s-a intalnit cu oficialii UE pana nu s-a interesat de starea celor doi pompieri romani internați la Spitalul Militar din Bruxelles. „M-am bucurat sa vad ca starea de sanatate a unuia dintre pompierii noștri, un tanar…

- Guvernul va continua adoptarea masurilor necesare pentru indeplinirea angajamentului asumat in programul de guvernare privind reducerea inflatiei la nivelul de 8% pana in decembrie 2023, a afirmat prim-ministrul Marcel Ciolacu, vineri, dupa ce Institutul National de Statistica a anuntat ca inflatia…

- Noul plan „REPowerEu”, in valoare totala de 1,4 miliarde de euro, pe care Guvernul il va trimite la Comisia Europeana pana la sfarsitul lunii august va fi axat pe programe dedicate direct romanilor, 600 de milioane de euro urmand sa fie alocati pentru achizitii de panouri solare si baterii pentru stocarea…

- Uniunea Ziariștilor din Romania, organizație de creație cu statut de utilitate publica, atrage atenția - alaturi de Asociația Profesioniștilor de Presa Cluj și de numeroși editori de ziare și reviste - ca majorarea TVA-ului la publicațiile tiparite va duce la dispariția de pe piața a presei scrise.

- „Romania transmite Europei un mesaj clar: vrem, știm și mai ales putem sa ne construim destinul ca o națiune europeana puternica și demna.E rezultatul muncii in echipa, al cooperarii internaționale. Un consorțiu japonez a lucrat zeci de subcontractori romani. E și un model de investiție publica majora.Cele…

- Romania nu poate vinde alimente de baza mai ieftine de la o zi la alta. Astfel ca masura de ieftinire a painii, laptelui, zaharului și a altor produse alimentare de baza ramane in continuare pe hartie. Potrivit Eurostat, romanii cheltuie cel mai mult pe mancare și bauturi non-alcoolice, un procent de…