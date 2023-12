Stiri pe aceeasi tema

- Romania considera ca Republica Moldova, Ucraina și Balcanii de Vest trebuie sa ajunga in Uniunea Europeana si ca trebuie gasite cai pentru accelerarea negocierilor, a afirmat, miercuri, la Bruxelles presedintele Klaus Iohannis.

- Președintele Klaus Iohannis va solicita in Consiliul European ca progresele facute de Ucraina și Republica Moldova “sa fie recunoscute adecvat de catre Uniunea Europeana”, prin inceperea negocierilor de aderare. Președintele Iohannis urmeaza sa participe la reuniunea Consiliului European, care se va…

- Premierul Ungariei, Victor Orban, este singurul lider din Consiliul European care se opune inceperii negocierilor de aderare cu Ucraina. O spune fostul prim-ministru al Romaniei, Dacian Cioloș, potrivit caruia liderul de la Budapesta șantajeaza Uniunea Europeana pentru a obține deblocarea unor fonduri…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, se va afla in perioada 13 -15 noiembrie la Bruxelles, la Summitul Uniunea Europeana - Balcanii de Vest si la Consiliul European, context in care va sustine luarea unor decizii privind deschiderea negocierilor de aderare la UE cu Ucraina si R. Moldova. Potrivit…

- Kievul avertizeaza in legatura cu ”consecintele devastatoare” in cazul unui dezacord in privinta deschiderii negocierilor cu UE Ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba a avertizat luni in legatura cu “consecintele dezastruoase” pe care le-ar putea avea absenta unui consens al Celor 27 de state…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, va merge luni in Ungaria pentru a dezamorsa tensiunile cu premierul ungar Viktor Orban care ameninta ca va bloca deciziile cheie privind Ucraina la summitul UE de la jumatatea lui decembrie, noteaza AFP. „Luni, Charles Michel se va deplasa in Ungaria…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a salutat „decizia istorica a Comisiei Europene de a incepe negocierile de aderare la UE cu Republica Moldova și Ucraina”. Șeful statului a adaugat ca Romania susține ferm o decizie a UE in acest an.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a participat, in perioada 26-27 octombrie 2023, la reuniunea Consiliului European și la Summitul Euro in format extins, care au avut loc la Bruxelles, Regatul Belgiei.