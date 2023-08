Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a fost intrebat marti daca asteapta demisii dupa exploziile de la Crevedia, in contextul afirmatiilor pe care le facuse dupa tragedia de la Colectiv. Presedintele a spus ca de data aceasta autoritatile si guvernul au intervenit cu rapiditate si crede ca au fost luate masurile…

- Președintele Klaus Iohannis a subliniat in urma intalnirii cu medicii și pacienții din Spitalul Clinic de Urgența București, ca autoritațile trebuie sa iși faca treaba, iar cei vinovați de tragedia de la Crevedia sa primeasca pedepse exemplare.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, la Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti, unde i-a vizitat pe pacientii raniti in urma exploziilor de la Crevedia, ca spre deosebire de incendiul de la Colectiv, de data aceasta autoritațile și-au facut treaba, astfel ca șeful statului nu s-a mai exprimat…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, la Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti, unde i-a vizitat pe pacientii raniti in urma exploziilor de la Crevedia, ca este inacceptabil sa se spuna ca nu se știa de stația GPL care funcționa fara autorizație, dupa ce primarul localitații a spus cu nu avea…

- Presedintele Klaus Iohannis a fost, marți, la Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti, unde a vizitat ranitii din incendiul de la Crevedia. ACTUALIZARE 15:40 Principalele declarații ale președintelui Klaus Iohannis, dupa vizita: „Am fost in vizita. Am vizitat pompierii raniți, care sunt aici, in spital.…

- Presedintele Klaus Iohannis merge la ora 15.00 la Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti, pentru a vizita ranitii din incendiul de la Crevedia. Vizita sefului statului la Spitalul Clinic de Urgenta din Capitala vine dupa ce in cursul diminetii i-a primit la Palatul Cotroceni pe sefii de misiuni diplomatice,…

- Trei pacienti raniti in urma exploziilor de la Crevedia care se afla internati in unitati medicale din Romania si alti sase care au fost transferati in strainatate sunt intubati si ventilati mecanic, a informat luni Ministerul Sanatatii. Dintre cei trei pacienti intubati din Romania, doi sunt la…

- Președintele Klaus Iohannis cere ca ancheta asupra catastrofei de la Crevedia sa stabileasca “daca legea și regulile au fost incalcate”. Șeful statului a transmis un mesaj in acest sens in seara zilei de sambata, 26 august 2023. “O noua tragedie a zguduit in aceasta seara Romania și sunt profund indurerat…