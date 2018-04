Klaus Iohannis: Cred că alegerea în două tururi trebuie să redevină normă Seful statului a declarat, la Bacau, ca alegerile in doua tururi trebuie sa redevina norma si cand vorbim despre alegerea primarilor si cand vorbim despre alegerea presedintilor consiliilor judetene. "Eu cred ca alegerea in doua tururi trebuie sa redevina norma si cand vorbim de alegerea primarilor si cand vorbim despre alegerea presedintilor consiliilor judetene. S-a vazut intre timp ca alegerea intr-un singur tur nu da rezultatele scontate. Trecerea la alegerea intr-un singur tur a saracit viata politica romaneasca, in special viata politica romaneasca locala", a declarat Iohannis. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

